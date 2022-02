FC Barcelone : Dani Alves s’offre un record, coup dur en vue ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Dani Alves a fait son retour au Barça il y’a quelques mois. Pour ses premiers matchs, il a montré qu’il pouvait encore faire beaucoup de bien à son équipe. Avec un but et une passe décisive lors du match contre l’Atlético Madrid, il l’a prouvé une fois de plus, mais il a également battu un record très prestigieux.

Âgé de 38 ans et 276 jours, il devient le plus vieux joueur à marquer un but avec le FC Barcelone en Liga. Il dépasse ainsi le défenseur barcelonais Joan Segarra qui détenait ce record depuis 1964 en ayant marqué à 37 ans.

Par ailleurs, son expulsion suite à un mauvais geste sur Yannick Carrasco pourrait lui coûter très cher. S'il s'est publiquement excusé pour sa faute, l'ancien défenseur du PSG pourrait écoper d'une suspension pouvant aller à trois matches. C'est ce que redoute le journaliste espagnol Juanfe Sanz Perez...