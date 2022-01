FC Barcelone : Dani Alves se fait déjà remarquer au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

L’histoire d’amour entre le FC Barcelone et Dani Alves est loin d’être terminée. Même si le Barça a concédé le match nul (1-1) à Grenade samedi 8 janvier pour la 20e journée de Liga, l'arrière droit brésilien est reparti d’Andalousie un peu plus satisfait que ses coéquipiers. Et pour cause, le joueur le plus titré de l’histoire du football est devenu le plus âgé (38 ans et 247 jours) à disputé un match de Liga sous le maillot du FC Barcelone. Il a ainsi détrôné l’ancien gardien de but José Manuel Pinto qui détenait ce record depuis 2014 du haut de ses 38 ans et 190 jours. Il a par ailleurs délivré sa 102e passe décisive sous la tunique barcelonaise face à Grenade.

Dani Alves gets his 102nd assist with Barcelona.



Still providing the goods at 38 years old 🍷 pic.twitter.com/c6o6s7GLqY — B/R Football (@brfootball) January 8, 2022