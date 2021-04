FC Barcelone : de bonnes nouvelles arrivent de Madrid après le Clasico

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

En s'inclinant sur la pelouse du Real Madrid ce week-end, le FC Barcelone a vu son rival historique lui prendre la 2e place de la Liga. Le Real est maintenant 1 point devant, à 1 point du leader, l'Atlético Madrid, tenu en échec à Séville par le Betis (1-1) malgré l'ouverture du score de Yannick Carrasco, l'ancien monégasque.

Des blessés importants à l'Atlético et au Real

De plus, après Luis Suarez, les Colchoneros ont perdu deux autres joueurs importants, blessés en Andalousie : le Portugais Joao Felix et l'Anglais Kieran Trippier. Des blessures de nature à réconforter un peu Lionel Messi et ses coéquipiers, d'autant qu'au Real, Zinédine Zidane devra faire sans Lucas Vasquez jusqu'à la fin de la saison, le couteau suisse du Real s'étant fait les croisés lors du Clasico.