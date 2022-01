FC Barcelone : De Jong, Alves, Dembélé... les tops et les flops d'un nul frustrant à Grenade

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Les tops

Luuk De Jong : quel changement par rapport à la première partie de saison ! Le Néerlandais était tellement à côté de ses pompes sous les ordres de Ronald Koeman qu'il était parti pour être l'un des pires recrutements de l'histoire des Blaugrana. Il était d'ailleurs question que son prêt en provenance de Séville soit écourté et qu'il soit envoyé à Cadix en janvier. Mais Xavi lui a accordé sa confiance, un peu contraint et forcé (Depay étant blessé) et la machine s'est mise à tourner. A Majorque, la semaine dernière, il a marqué le but de la victoire et a vu un ciseau magnifique repoussé par la barre transversale. Ce soir, il a ouvert le score dès la 7e minute mais son but a été refusé pour un hors jeu minime d'un partenaire sur l'action précédente ! Une injustice qu'il a corrigée en ouvrant le score à la 57e minute, de nouveau sur une jolie tête au milieu de deux défenseurs. Et si le Barça s'était enfin trouvé son buteur tant attendu ?

Daniel Alves : pour que De Jong ouvre le score de la tête, il a fallu un centre. Et celui-ci est venu de Dani Alves. Trois jours après avoir déjà été titularisé à Linares (2-1) en Coupe du Roi, le Brésilien de 38 ans a été de nouveau aligné d'entrée par Xavi, cette fois dans une défense à quatre (il avait joué au milieu contre les pensionnaires de Troisième division). Avec le même bonheur. Il a certes moins d'activité qu'à la belle époque, mais il demeure essentiel dans le jeu par sa capacité à se rendre disponible. Et à trouver les bons angles de passes, à trouver la bonne solution systématiquement. Ceux qui avaient des doutes après son année et demi au Brésil peuvent être rassurés ! Alves n'est pas revenu pour amuser la galerie. Sérieux défensivement et décisif offensivement, il apporte un vrai plus à cette équipe.

Le flop

Ousmane Dembélé : il paraît que ses dirigeants veulent le mettre sur le banc s'il ne prolonge pas. Qu'ils ne perdent pas le temps ! Autant contre Linares (même s'il a marqué sur une grosse erreur du gardien) que ce soir au Carmenes, le Français a tout raté, ou presque. Il n'affiche aucune complicité avec ses partenaires, tente tout le temps la même chose (percussion, frappe enroulée dans la lucarne opposée) mais rate systématiquement. Pas grave, il s'entête et recommence. On ne comprend pas comment Xavi, adepte du jeu collectif, peut supporter l'individualisme du Français. Et pourquoi les dirigeants veulent le prolonger. OK, ça permettrait d'éviter l'accident industriel mais franchement, vu ce que Dembélé montre depuis qu'il a posé les pieds en Catalogne, le mieux serait d'arrêter le massacre et de passer à autre chose. Le plus rapidement possible...

👊👊👊 ¡Gooooooool del Granada! El Barça aguantaba con uno menos gracias a un enorme Ter Stegen y en el minuto 89 cayó, empatan los andaluces https://t.co/QFkpdydbyD #GranadaBarça #Laliga pic.twitter.com/r0H03W7PVw — MARCA (@marca) January 8, 2022