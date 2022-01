FC Barcelone : De Jong allume une mèche avec Laporta et le Real Madrid, le vestiaire implose !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Frenkie De Jong en avait gros sur la patate. Sauveur du FC Barcelone dimanche à Alavès (1-0), le joueur de 24 ans a vidé son sac sur sa situation personnelle. « Je me sens bien. Mais maintenant, parce que je marque, les gens disent que je joue bien. Je pense que beaucoup de gens ne regardent pas bien les matchs. Je peux m'améliorer, mais je ne suis pas un désastre », a-t-il lancé après la rencontre.

Le milieu néerlandais du FC Barcelone est ensuite revenu sur les propos de Joan Laporta, qui estimait que la récente défaite lors du Clasico contre le Real Madrid en Supercoupe d'Espagne était encourageante. Il ne peut accepter cette posture de victime et l’avoir savoir haut et fort.

« Je pense qu'on a mal joué contre le Real Madrid. Et ça me fait de la peine de dire qu'on est fier malgré la défaite face au Real Madrid, parce qu'au Barça, si on perd, on doit être déçu », a tranché De Jong. Ces déclarations ont été suivies d’effets en Espagne. Selon Jorge D’Alessandro, elles témoignent carrément d’une fracture dans le vestiaire du FC Barcelone ! « Trois joueurs sur quatre pensaient le même chose que De Jong », a ajouté Cristobal Soria hier soir dans El Chiringuito. Ambiance...