FC Barcelone : décision radicale pour Araujo en vue du Real Madrid

Xavi n'a pas trop le choix. Et c'est en ce sens qu'il a sans doute fait comprendre à son défenseur uruguayen, Ronald Araujo, qu'il devait absolument être disponible pour la demi-finale retour de Coupe du Roi face au Real Madrid le 5 avril prochain. En cause, comme vous le savez sans doute, la blessure du joueur, survenue lors du dernier Clasico remporté en Liga par les Catalans (2-1) et, surtout, la faculté d'Araujo à prendre au marquage le danger numéro 1 du Real Madrid : Vinicius.

Dans ces conditions, et comme l'a expliqué justement le quotidien Sport, des mesures radicales ont été prises afin qu'il soigne la lésion à l'adducteur gauche. Tout d'abord, il a été demandé à Araujo de ne pas voyager jusqu'en Uruguay pour les rencontres de la trêve internationale. Il a débuté son traitement en Catalogne dès le lendemain du Clasico. Ensuite, le défenseur sera exempté du match contre Elche le 1er avril prochain. Car le service médical du club catalan souhaite éviter une rechute comme l'ont déjà connu Dembélé et Pedri.

Rien ne dit que le délai sera suffisant. Mais le Barça veut cette fois éviter toute reprise trop rapide.