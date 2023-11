FC Barcelone : Deco fait une révélation sur Xavi et désigne les deux héros de Porto

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

C'est grâce à un but de João Félix que le FC Barcelone a renversé le FC Porto (2-1) hier soir pour assurer sa qualification en 8e de finale de la Ligue des champions, pour la première fois depuis 2021. Et Deco n'a pas manqué de féliciter le joueur prêté par l'Atlético, après la rencontre, tout comme Joao Cancelo, auteur du premier but catalan. "Nous n'avons jamais douté de João Félix, a-t-il soutenu, dans Sport. C'est un joueur qui nous crée de nombreuses occasions de marquer. De plus, nous sommes heureux qu'il ait marqué ce but qu'il cherchait depuis si longtemps. Parfois, à cause des poteaux et d'autres fois par les gardiens, il n'arrivait pas à marquer. Il était essentiel de gagner après la dernière défaite contre le Shakhtar. Ce fut un bon match pour le Barça du début à la fin. Quant à João Cancelo, quand nous l'avons recruté, nous savions déjà qu'il était capable de jouer à droite comme à gauche. C'est un joueur qui nous apporte beaucoup".

"Xavi n'a jamais été en discussion"

Et à Deco d'ajouter, sur Xavi : "Au Barça, c’est normal qu’il y ait beaucoup de rumeurs quand on ne gagne pas. Ici, nous travaillons au jour le jour, l’équipe est soudée et Xavi n’a jamais été en discussion. C’est pourquoi nous le renouvelons, parce que nous lui faisons entièrement confiance. Nous sommes habitués à tout cela. Mais cela s’est accompagné de mauvais résultats avec des blessures alors que nous avions toute notre équipe à disposition".

