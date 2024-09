FC Barcelone : Deco prépare une nouvelle folie au Barça

Deco ne manque pas d'idées pour faire du FC Barcelone un club encore plus grand, sur et en dehors du terrain. Même si l'heure est plutôt aux économies au Barça, le Portugais souhaite doter le club d'un nouvel outil. Selon Relevo, il veut créer une résidence destinée aux joueurs et au staff, pour les rassemblements.

C'est validé par Laporta

Ceux-ci y séjourneraient pendant les jours de match à domicile, alors qu'actuellement l'équipe loge dans un hôtel lors des concentrations. Le projet aurait déjà reçu l'approbation du président Laporta et la résidence pourrait voir le jour à côté de la Ciutat Esportiva. Les joueurs ne viendraient donc plus directement au stade depuis leur domicile les jours de match à Barcelone.