FC Barcelone : Araujo arrache le nul contre Grenade (1-1), mais ça sent le sapin pour Koeman !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

La cinquième journée de Liga s'est achevé ce lundi avec le match entre le FC Barcelone et Grenade. Une rencontre que le Barça a failli perdre avant d'arracher le nul dans les dernières minutes grâce à une égalisation de Ronald Araujo. Un résultat qui n'offre pas vraiment de répit à Ronald Koeman, déjà sur la sellette après le lourd revers concédé en Ligue des champions la semaine passée face au Bayern Munich (0-3). Tout avait très mal commencé avec l'ouverture rapide du score pour Grenade par Duarte (2e). Et malgré plusieurs occasions, Memphis Depay, Luuk de Jong, Philippe Coutinho et compagnie, il a donc fallu attendre les derniers instants de la rencontre pour qu'Araujo trompe enfin Luis Maximiano, le gardien de Grenade (87e).

Alors que le club catalan aurait pu remonter à la 4e place de la Liga, à 3 points du leader, le Real Madrid, en cas de victoire, ce match nul pourrait être fatal à Ronald Koeman, selon plusieurs médias espagnols. Le Néerlandais, nerveux, a été averti pour contestation en fin de partie. Une partie qui pourrait bien être la dernière pour lui sur le banc catalan...

90' Buuuuuuuuut de @RonaldAraujo939 ! Sur un centre de Gavi, le géant uruguayen place une tête rageuse et égalise ! (1-1) #BarçaGranada pic.twitter.com/p10YMf6pqH — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) September 20, 2021