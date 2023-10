FC Barcelone : nul, Koundé blessé... sale soirée à Grenade pour les Blaugranas

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Evoquons rapidement le seul point positif de la soirée du FC Barcelone : Lamine Yamal est devenu le plus jeune buteur de l'histoire à 16 ans et 87 jours. Quand il a trouvé le chemin des filets, après un rush de Joao Félix conclu par une frappe manquée, le score était déjà de 2-0. Intenable ce soir, Zaragoza a ouvert le score au bout de trente secondes et doublé la mise juste avant la demi-heure. Sur son deuxième but, il a mis un petit pont puis a magistralement feinté Jules Koundé, qui n'avait pas encore dribblé cette saison en Liga. Le défenseur français a été sorti à la pause car il s'est blessé lors d'un choc avec... Gavi. Un symbole du jour sans du Barça...

Lewandowski a beaucoup manqué

Non contents d'avoir été tenu en échec par le 19e de Liga, les Blaugranas ont surtout montré un visage très décevant au niveau du jeu. L'absence de Robert Lewandowski a beaucoup pesé. Son remplaçant, Ferran Torres, n'a pas la capacité à mobiliser les défenses comme le Polonais, ni à servir d'appui pour ses partenaires. Ajoutez à cela l'absence d'une sentinelle au milieu capable d'orienter le jeu comme de briser les attaques adverses (Romeu est entré en seconde période, De Jong est blessé), un gardien adverse en état de grâce, un manque de réussite offensive et vous obtenez un Barça médiocre, qui laisse le Real Madrid prendre trois points en tête de la Liga. Vraiment une sale soirée pour les Blaugranas !

