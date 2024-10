FC Barcelone : déjà une bonne nouvelle pour Hansi Flick

Le délai évoqué par certains médias espagnols paraît court. Mais selon eux, il faudra bien compter sur Dani Olmo avec le FC Barcelone lors de la 10e journée de la Liga face au FC Séville. Match programmé dimanche soir prochain au stade Olympique à 21 heures.

Retour jeudi dans le groupe

Blessé à la jambe depuis des semaines, après un match à Gérone et un but sublime inscrit par ses soins, Olmo devrait retrouver le groupe du Barça dès jeudi. S'entraîner deux jours et pouvoir tenir 20 minutes face au Sévillans. Un match auquel ne participera pas Lamine Yamal, touché avec la sélection espagnole.

Mais pour Hansi Flick, avec les retours proches de Olmo, Gavi et De Jong, c'est une nouvelle et excitante aventure qui démarre.

Dani Olmo rejoindra le groupe jeudi et sera de retour dimanche. Il devrait jouer environ 20 minutes contre Séville.@fansjavimiguel — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) October 15, 2024