FC Barcelone : déjà une bonne nouvelle pour ter Stegen ?

Ce mardi, l'attente concernant Marc André ter Stegen a pris fin. Absent lors des trois derniers matches du FC Barcelone, à Vallecas (1-1), contre Porto (2-0) et face à l'Atlético (1-0), le gardien allemand a compris que le repos et les massages ne lui feraient pas passer son mal de dos chronique. Il a donc décidé de se faire opérer. Les premières estimations annonçaient deux mois et demi d'arrêt, avec un retour pour les 8es de finale de la Champions League fin février.

Il pourrait disputer la Supercoupe le 11 janvier !

Mais finalement, selon le journaliste de Mundo Deportivo Martinez Ferran, les délais devraient être beaucoup plus courts ! Il ne serait question que d'un gros mois, à tel point que Xavi pourrait compter sur son taulier pour la Supercoupe d'Espagne, qui se jouera en Arabie Saoudite du 11 au 14 janvier ! Ce serait dans le meilleur des cas mais, même s'il ne revient qu'à la fin janvier, ce serait déjà une très bonne nouvelle pour l'entraîneur du Barça.

Le calendrier du FC Barcelone pour la saison 2023-24

Malgré l'opération de Ter Stegen, il pourrait être prêt en janvier. De plus, il n'est pas encore exclu pour la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite, ce qui semble difficile, mais pas impossible. @martinezferran — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) December 5, 2023

