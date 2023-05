FC Barcelone : Dembélé fait une annonce en privé, le vestiaire est mort de rire !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Avec le départ désormais officialisé de Sergio Busquets cet été, la hiérarchie des capitaines va être bousculée. Si Sergi Roberto devrait être nommé capitaine, puisqu’il était jusqu’ici numéro 2 pour porter le brassard, il devrait s’en suivre tout une bascule pour les seconds rôles.

Quid du numéro 4 ?

Ainsi, Ousmane Dembélé se place parmi les prétendants, pour devenir le quatrième capitaine du FC Barcelone, derrière Sergi Roberto, Jordi Alba, et Marc-André Ter Stegen. Le Français fera face à la concurrence notamment, de Pedri et Frenkie de Jong pour l’ancienneté, ainsi que de Lewandowski et Araujo, désignés comme leaders naturels par le vestiaire. Selon Javi Miguel, journaliste à As, Dembélé aurait fait cette demande au sein du vestiaire blaugrana, qui n'a pas trop su comment réagir en ne sachant pas s'il était sérieux où s'il plaisantait !