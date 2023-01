FC Barcelone : Dembélé fête un triste anniversaire avec un festival contre la Sociedad

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

C'est un message très fort qu'a envoyé le FC Barcelone ce soir face à la Real Sociedad. Car la formation basque est la révélation de cette saison en Liga, où elle pointe à la 3e place. On s'attendait à un véritable choc entre deux équipes joueuses mais le Barça a fait cavalier seul, dominant de la tête et des épaules (hormis dans les dernières minutes) un adversaire réduit à dix à la 40e minute. Le score de 1-0 suppose que la partie acharnée mais ce n'est pas le cas. Ou alors si, au sens premier du terme car la Sociedad n'a eu d'autre choix que de jouer dur pour tenter d'enrayer la machine barcelonaise.

Le Barça a envoyé un message fort

Et à la tête de cette machine, il y a eu Ousmane Dembélé. Il y a un an, le Français était écarté en raison de son refus de prolonger son contrat. Le bras de fer a duré plusieurs semaines mais il a débouché sur une issue heureuse. Et aujourd'hui, personne en Catalogne ne doit regretter que l'ailier soit resté. Face à la Sociedad, il a été inarrêtable. Non seulement, il a inscrit l'unique but de la partie à la 51e d'une frappe puissante du droit dans un angle fermé mais il a été à l'origine d'une quantité industrielle d'occasions. Par ses dribbles, il a rendu fous les défenseurs basques, qui ne parvenaient même pas à l'arrêter en essayant de faire faute ! Une vraie performance XXL pour l'ancien Rennais.

Mais au-delà de Dembélé, c'est toute l'équipe qui a évolué plusieurs tons au-dessus de son rival. Elle l'avait déjà été il y a deux semaines contre le Real Madrid (3-1) en finale de la Supercoupe d'Espagne. En dominant totalement les 2e et 3e de la Liga, le Barça a envoyé un message clair : il est bel et bien de retour et ne va rien lâcher dans sa quête d'un triplé Liga-Coupe du Roi-Supercoupe très attendu après deux années de diète.

Pour résumer Il y a un an, Ousmane Dembélé était écarté de l'effectif professionnel du FC Barcelone en raison de sa situation contractuelle. Douze mois plus tard, il a porté les Blaugranas vers la qualification pour les demi-finales de la Coupe du Roi face à la Real Sociedad (1-0).

