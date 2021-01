FC Barcelone : Dembélé impressionne davantage une recrue que Messi !

L'arrivée de Ronald Koeman au FC Barcelone l'été dernier était censé changer la vie d'Ousmane Dembélé. Depuis son arrivée en Catalogne il y a trois ans et demi, le Français se blessait régulièrement parce que, soi-disant, les entraînements n'étaient pas assez intensifs. Avec le Hollandais, ça a changé et, effectivement, l'ancien Rennais va mieux même s'il a manqué trois semaines de compétition en décembre à cause d'un claquage. Désormais capable de donner sa pleine mesure, Dembélé impressionne, et pas que les supporters.

En effet, l'une des cinq recrues estivales du FC Barcelone (Pjanic, Dest, Trincao, Pedri et Matheus) a expliqué au journaliste du Mundo Deportivo Xavier Bosch que si Lionel Messi était plus impressionnant en vrai qu'à la télévision, celui qui lui en mettait plein la vue lors des entrainements était Ousmane Dembélé ! Epoustouflant dans les dribbles, exécutés à très haute vitesse, très inventif, l'ailier lui a tapé dans l'œil.

Et le plus surprenant, c'est que Bosch assure que c'est la deuxième fois qu'un joueur du FC Barcelone lui fait ce genre de confidences ! Ne reste plus à Dembélé qu'à reproduire ses performances stratosphériques de l'entraînement en match, pour réellement se mettre à la hauteur de Lionel Messi.

One of the players who joined Barça recently told his friend about training at the club..



“Seeing Leo up close was more shocking than TV, but what impressed me most about training was Dembele. He does things that I have never seen in my life."#FCB 🇫🇷



Via (🟡): @mundodeportivo pic.twitter.com/7GNKkJC3Xz