FC Barcelone : Dembélé n’a commis aucun impair avec Xavi

Ousmane Dembélé (24 ans) a franchi un cap cette saison. Alors qu’il tardait à confirmer les espoirs placés en lui avec Ronald Koeman et ses prédécesseurs, l’ailier du FC Barcelone brille de mille feux depuis l’arrivée de Xavi fin 2021. Mieux, le champion du monde 2018 est LE joueur le plus décisif du Barça en 2022 et il l’a encore démontré face au Real Madrid avant la trêve internationale (4-0). Son actuel entraîneur lui a encore lancé des fleurs avant le choc de dimanche face au Séville FC (21h).

Xavi encense Dembélé

« Je vois Ousmane très heureux ; heureux et impliqué, a répondu le coach du Baràa en conférence de presse. Je n'ai rien à lui reprocher au niveau professionnel. Cela dépend de lui et du club. J'ai déjà dit lors de ma présentation que, s'il travaille bien, il peut être le meilleur joueur du monde à son poste. Il fait la différence. C'est un ailier très important pour la façon dont je veux jouer. Il sait déjà quel est le projet ici. »

Xavi: « Je vois Dembélé heureux, content et impliqué. Je n'ai pas une seule plainte à son sujet et ce qui se passe dépend de lui. De lui et du club..Il me semble être un joueur de haut niveau, le meilleur à son poste, il connaît le projet et s'il veut rester il doit en parler. » — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) April 2, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur