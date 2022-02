FC Barcelone : Depay donne des maux de crâne à Xavi

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

En début de saison, Memphis Depay a porté sur ses épaules un FC Barcelone traumatisé par le départ de Lionel Messi. Ses huit buts en quinze matches de Liga ont permis d'éviter un départ encore plus catastrophique. Mais les premières critiques sont apparues lorsqu'il n'a pas su faire la différence en Champions League et puis il s'est blessé au moment où Xavi arrivait. Depuis, il va mieux mais, pour donner sa pleine mesure, il aurait besoin de jouer. Or, son entraîneur ne sait pas où l'aligner.

Car ce dont l'ancien Lyonnais a besoin, c'est de liberté. Il appréciait jouer en pointe dans le système de Ronald Koeman mais Xavi ne le voit pas évoluer à ce poste dans son schéma. Pour les ailes, il veut des joueurs rapides et percutants, ce que n'est pas Depay. Et au milieu de terrain, c'est complet entre Pedri, Sergio Busquets et Frenkie De Jong. Un vrai casse-tête, donc, pour le technicien, qui ne trouve pas de place pour l'un des joueurs les plus doués de son effectif !

