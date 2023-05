FC Barcelone : des images compromettantes démontent la défense de Dani Alves !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

C’est une sombre histoire qui plane autour de Dani Alves depuis le début de l’année. Accusé de viol lors d’une soirée en boite de nuit fin 2022, l’ancien joueur du Barça s’est défendu tant bien que mal, et sa défense se voit aujourd’hui complètement jetée en l’air par l’incohérence de ses propos avec les images captées par les caméras présentes.

« Il lui prend la main et l’amène au niveau de ses organes vitaux »

Le média Diari Ara a en effet pu relater des différentes images captées par les caméras de sécurité ce soir-là : « les caméras ont enregistré comment la jeune femme a pointé à plusieurs reprises son genou, car elle avait une blessure à cet endroit. Une blessure très courante lors d’agressions sexuelles selon les experts ».

Il est ensuite expliqué en détail, les gestes choquants de Dani Alves, démontant ainsi sa défense quant à une relation cachée et consentie : « Le moment clé, qui peut démonter la défense d’Alves, survient lorsque le joueur prend la main de la jeune femme et la porte au niveau de ses organes génitaux. La jeune femme visiblement choquée, retire instantanément sa main. La victime tourne le dos au footballeur mais il lui reprend la main et l’amène au niveau de ses organes génitaux ». Un récit particulièrement choquant et troublant concernant le Brésilien.