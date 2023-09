FC Barcelone : des stats dignes de Messi pour Cancelo face au Betis

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

La fête a été belle au stade Montjuic hier ! Le FC Barcelone, qui avait démarré sa saison au petit trot, a passé la vitesse supérieure face au Betis Séville (5-0). Les hommes de Xavi n'ont fait qu'une bouché des Andalous et tout le monde a participé à la fête, des recrues Joao Félix et Joao Cancelo en passant par Robert Lewandowski, dans le dur ces derniers temps, Raphinha ou Ferran Torres, auteur du premier but sur coup franc du FCB depuis... Lionel Messi.

Meilleur dribbleur du match !

En parlant de Lionel Messi, un Blaugrana a affiché des stats dignes du génie argentin : Joao Cancelo. Le latéral droit portugais, en plus de marquer, a été omniprésent dans le jeu : il est celui qui a réussi le plus de dribbles (6) dans le match, le deuxième meilleur récupérateur (6) derrière Koundé (8) et le troisième joueur à voir touché le plus de ballons (81). Bref, le joueur prêté par Manchester City a démarré son aventure blaugrana du très bon pied !

⭐️ Joao Cancelo fue el mejor regateador, el segundo mejor recuperador, el tercer jugador con más intervenciones y el cuarto en remates, uno de ellos un golazohttps://t.co/nIFzFPytIM — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 17, 2023

