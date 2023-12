FC Barcelone : deux joueurs du Barça font polémique

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Quatrième de Liga après 18 journées disputées à 7 points du Real Madrid, le FC Barcelone connaît un début de saison compliqué même si les qualifications en huitièmes de finale de la Ligue des Champions et en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne redressent un peu le bilan de la première partie de saison des Blaugrana.

Raphinha et Lopez aperçus sous chicha !

En attendant la reprise, les joueurs du Barça profitent de leurs jours de repos et se sont réunis ce vendredi soir pour une soirée. Comme on peut le voir sur les images ci-dessous, Raphinha et Fermin Lopez ont été aperçus en train de fumer une chicha durant cette soirée. Ce qui n'a pas manqué de faire polémique sur les réseaux sociaux. En effet, de nombreux supporters blaugrana estiment que cela en dit long sur l'hygiène de vie des deux joueurs...

Raphinha et Fermin sous chicha ce soir.

Vous en pensez quoi ? pic.twitter.com/bcLKMRcb0d — French FCB (@FrenchFCB) December 30, 2023

