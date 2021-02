FC Barcelone - Elche (3-0) : malgré Messi, les Blaugranas continuent de faire peur

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Ronald Koeman l'avait expliqué en conférence de presse : ce match en retard de la 1ère journée de Liga contre Elche au Camp Nou était celui de la dernière chance pour son équipe. Distancé de huit points au classement par l'Atlético Madrid, les Blaugranas se devaient de s'imposer pour réduire l'écart (même si les Colchoneros ont désormais un match de plus à jouer) et continuer de rêver à un très hypothétique titre en Liga. C'est chose faite grâce à un doublé de Lionel Messi (48e, 69e) et un but de Jordi Alba (73e). Mais pour ce qui est de rassurer, on repassera…

Une équipe trop friable défensivement

Déjà, si le score est large, il faut savoir que c'est uniquement dû au fait qu'Elche a lâché après l'ouverture du score de Messi, consécutive à une très belle percée de l'Argentin, qui s'est appuyé sur Martin Braithwaite, passeur décisif d'une délicieuse talonnade. Après cette 48e minute fatidique, le match a ressemblé à un cavalier seul du FCB. Mais avant, que ça a été laborieux face au 18e de la Liga !

La défense barcelonaise continue d'affiche des lacunes criantes, que le PSG et Kylian Mbappé avaient parfaitement exploitées il y a huit jours. Clément Lenglet, fautif contre Cadix (1-1) le week-end dernier, était sur le banc mais la doublette Piqué-Umtiti n'a pas rassuré, pas plus que Mingueza à droite, aligné à la place de Dest ou Alba à gauche. Quand ses adversaires prennent conscience que ce Barça est friable derrière, ça devient rapidement la panique ! Au milieu, ça a été tout aussi laborieux, même si Frenkie De Jong a réalisé une superbe percée sur le deuxième but. Bref, cette équipe reste dépendante des exploits de Messi. Ce qui veut dire que quand il est bien pris par une défense solide comme celle du PSG, le Barça n'a aucune chance de s'imposer. Sur ce qu'il a montré ce soir, le FCB aura bien du mal à remonter l'Atlético en Liga, à faire une remontada contre Séville en Coupe du Roi ou au Parc en Champions League…