FC Barcelone : excellence, choix, Xavi prévient déjà son vestiaire

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

C'était dans la nuit de vendredi à samedi, juste avant que le FC Barcelone montre ses incroyables limites du moment en concédant un match nul face au Celta Vigo après avoir mené 3-0. On parle ici de l'arrivée sur le banc de touche de Xavi, légende catalane qui va devoir faire preuve de tout son talent pour remettre Depay et les siens sur les rails.

Impossible ? Personne ne le sait. Mais le nouveau technicien du Barça rappelle à qui veut l'entendre à quel point il est fier de (re)venir à la maison. Des propos accordés à la chaine du club.

"Nous devons nous battre pour tout. C'est notre ADN. Je sais que je n'arrive pas au meilleur moment de l'histoire de ce club, mais c'est pour cela nous sommes là. Nous sommes au Barça et ce que j'ai vécu toute ma vie au Barça, c'est l'excellence. Nous allons essayer d'être le plus près possible de la victoire, de la compétition et de la lutte pour tout. L'objectif est évidemment de bien jouer. Il est clair qu'en tant qu'entraîneur, vous devez prendre des décisions qui, parfois, ne plaisent pas aux joueurs. J'aime avoir la possession du ballon, attaquer et ne pas spéculer."

Les joueurs sont prévenus.