FC Barcelone : exit Hamilton, Shakira aperçu en boîte avec un rappeur mondialement connu !

Depuis son divorce avec Gerard Piqué, Shakira profite à nouveau de la vie loin de Barcelone. C'est désormais aux Etats-Unis que la pop star a choisi de s'établir et il ne se passe pas un jour sans que l'on prête à la Colombienne un nouveau « boyfriend » connu.

Shakira bientôt une collaboration avec Drake ?

Alors que Shakira a été aperçu à plusieurs reprises durant ses vacances avec le champion de F1 Lewis Hamilton, l'entourage de la chanteuse et du pilote ont assuré qu'il ne s'agissait que d'une « grande amitié ». Le Daily Mail a également lâché un nouveau nom comme possible conquête de Shakira : le rappeur canadien Drake.

La raison ? Les deux stars ont été aperçues sortant du même club privé de Los Angeles à quelques minutes d'intervalle. Cela dit, plus qu'une idylle, les rumeurs portent sur une collaboration future entre l'interprête de « Waka-waka » et le rappeur. Depuis sa rupture avec l'ancien défenseur du Barça, Shakira a pris un vrai virage musical et un featuring à venir avec Drake irait dans ce sens plus « rap » de la quadra-latino.

Shakira and Drake fuel romance rumors after leaving the same party 'within MINUTES of each other' https://t.co/ijCNYcPc4g pic.twitter.com/1pu1ApKbcD — Daily Mail Online (@MailOnline) August 14, 2023

