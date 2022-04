FC Barcelone : fataliste et dégoûté, Xavi ne trouve pas les mots

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone retombe dans ses travers. Et Xavi, l'entraîneur catalan, si prompt à redonner de la constance à sa formation, semblent en cette fin de saison, avoir toutes les peines du monde à trouver les bons mots. Et la bonne solution. Hier soir, au terme de la nouvelle défaite à domicile, face au club madrilène du Rayo Vallecano, le technicien a vite fait part de sa frustration. Voir même d'un certain fatalisme.

"Fâché, contrarié, énervé, déçu...vous le direz comme vous voulez. Le même scénario se répète, le même que contre Cadix. On a terriblement manqué d'efficacité. Pendant la causerie, je pensais qu'on allait tous rentrer sur le terrain hyper motivés... mais non. Je n'ai pas réussi à trouver les leviers pour motiver les joueurs. J'admets les critiques, je suis le premier responsable. Mais c'est tous ensemble qu'on s'en sortira."

Prochain rendez-vous pour les joueurs du Barça, le 1er mai face à Majorque. Et toujours au Camp Nou.

Pour résumer A la surprise générale, le FC Barcelone a rechuté hier, quelques jours seulement après sa défaite à domicile contre Cadix. Cette fois, une défaite face au Rayo Vallecano (0-1). qui pousse son entraîneur, Xavi, à un certain fatalisme.

Benjamin Danet

Rédacteur