FC Barcelone : faux départ en Liga pour les Blaugranas... comme l'an passé

Les saisons se suivent et se ressemblent pour le FC Barcelone, et on ne parle pas des leviers économiques actionnés par Joan Laporta pour faire inscrire ses recrues. Il y a un an jour pour jour, pour la 1ère journée de la Liga, les Blaugranas avaient été tenus en échec au Camp Nou par le Rayo Vallecano (0-0). C'était les grands débuts (ratés) de Robert Lewandowski sous ses nouvelles couleurs et tout le monde craignait le pire pour les hommes de Xavi, après déjà une saison 2021-22 décevante. Finalement, ils avaient décroché le titre de champion d'Espagne haut la main...

Dans le jeu, c'était tristounet !

Ce soir, le Barça a remis ça. Opposé à Getafe dans la banlieue de Madrid, les Catalans ont été en panne d'inspiration, face à un adversaire qui a passé son match à mettre des coups. Cela a fait dégoupiller Raphinha, expulsé à la 43e minute pour un coup de coude, et Xavi en seconde période. Getafe aussi a fini par perdre un joueur, à vingt minutes de la fin, à force de mettre des coups. Dans le jeu, le Barça a manqué d'inspiration, avec un jeu trop convenu pour déborder Getafe. Il a manqué les coups de folie d'un certain Ousmane Dembélé, parti au PSG. Mais, pas d'inquiétude, donc, puisqu'il y a un an, la déception avait été aussi grande à ce moment de la saison que la fête pour le titre 37 journées plus tard...

🟥 ¡Xavi, el siguiente en salir expulsado en el #GetafeBarça!



🤬 Protestó por una acción sobre Abde



🫵 Soto Grande no señaló nada en una falta rigurosahttps://t.co/VWpPHqsyUg — Diario SPORT (@sport) August 13, 2023

