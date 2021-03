FC Barcelone - FC Séville (3-0) : le PSG est prévenu, ce Barça maîtrise les remontadas

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Ce soir, le PSG jouait à Bordeaux (1-0) et avait d'autres choses à faire que de regarder la demi-finale retour de Coupe du Roi du FC Barcelone contre le FC Séville. Mais nul doute que Mauricio Pochettino et son staff visionneront les 120 minutes disputées ce soir au Camp Nou et sauront en tirer de précieux enseignements. Le premier d'entre eux étant que ces Blaugranas, même très loin du lustre des années Guardiola, sont capables de réaliser des remontadas.

Paris reste supérieur mais le Barça connaît la recette

Ce soir, les Catalans n'avaient pas n'importe qui en face d'eux. Le FC Séville est tenant de l'Europa League, bien placé en Liga (4e) et il avait largement mérité sa victoire 2-0 il y a deux semaines. Ce soir, il ne s'est pas présenté en victime expiatoire en Catalogne. Il a joué crânement sa chance et aurait pu se qualifier si Lucas Ocampos avait transformé son pénalty à la 70e, alors que le score était de 1-0. Il aurait même mérité d'obtenir un autre pénalty à la 101e minute pour une main de Clément Lenglet dans sa surface.

Mais le Barça n'en a pas pour autant démérité. Pour la deuxième fois en trois jours, Ronald Koeman alignait un 5-3-2 qui a considérablement gêné les Andalous (défaits 0-2 à domicile samedi). Dès la 12e minute, Ousmane Dembélé a ouvert le score sur un exploit personnel (frappe du droit dans la lucarne alors qu'il était arrêté aux 20 mètres). A la 94e, Gerard Piqué a marqué de la tête sur un beau centre d'Antoine Griezmann. Lors des prolongations, Martin Braithwaite a inscrit le but de la qualification (95e).

Clairement, ce Barça ne semble pas en mesure de réaliser une autre remontada au Parc des Princes mercredi prochain. Paris est trop fort en défense, trop tranchant en attaque et, surtout, il est prévenu. Mais les Catalans ont prouvé ce soir qu'ils ne se rendaient jamais. Et qu'ils connaissaient par cœur la recette pour les grands renversements de situation.