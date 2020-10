FC Barcelone : fin de la Messi dépendance ?

Gouverner, c'est prévoir. Ronald Koeman a bien intégré cette maxime, lui qui a suivi de près le feuilleton Lionel Messi cet été. Désireux de partir à Manchester City, l'astre argentin a finalement été retenu par les dirigeants "blaugranas". Mais si Victor Font n'est pas élu en mars lors des prochaines élections au FCB, il y a de fortes chances pour qu'il parte gratuit à l'été 2021. Et quand bien même il resterait jusqu'à la fin de sa carrière, il a 33 ans et celle-ci n'est donc plus très loin. Raison pour laquelle Koeman essaye de rendre son équipe la moins Messi-dépendante possible.

Coutinho et Fati ont touché plus de ballons

Contre Villarreal (4-0) dimanche soir, ça a très bien marché. Messi a été positionné à droite d'un trio comprenant également Ansu Fati à droite et Philippe Coutinho, positionné un cran plus bas qu'Antoine Griezmann. Pendant les vingt premières minutes de la partie, il n'a en effet touché que six ballons, le jeu passant davantage par Coutinho et Fati.

Cette diversité dans la transmission du ballon est particulièrement bienvenue car tous les adversaires du Barça avaient compris que les actions dangereuses partaient des pieds de l'Argentin. Koeman tient désormais à ce que tous les joueurs offensifs soient impliqués de la même façon dans la construction du jeu. Comme ça, les rivaux du FCB ne se focaliseront plus sur un seul joueur. Même si Messi demeurera jusqu'à sa retraite l'arme la plus létale de son équipe.