FC Barcelone : Flick marque l'histoire, Xavi se prend une balle perdue

La démonstration barcelonaise au Bernabeu hier a impressionné l'Europe entière. Les Blaugranas réalisaient un excellent début de saison sous la houlette d'Ansi Flick mais il leur fallait passer le cap d'un gros match. Ca a été fait, et avec brio, dans la plus belle affiche possible, face au Real Madrid (4-0), hier. Avec six points d'avance et 10 victoires en 11 journées, le Barça fonce vers le titre.

Xavi avait les mêmes joueurs à disposition l'an dernier...

Et il le fait avec une attaque record : 37 buts après 11 journées. Personne n'a fait mieux dans l'histoire du championnat d'Espagne à ce stade de la saison. A ce rythme, la barre des 100 réalisations sera allègrement battue ! S'il maintient cette moyenne de 3,36 buts par partie, le Barça pourrait même finir à 127 ! Cette attaque atomique et ces résultats spectaculaires valent un tacle à Xavi, qui n'a pourtant rien demandé. Car Sport rappelle que le prédécesseur d'Hansi Flick avait exactement les mêmes joueurs à disposition la saison dernière. Mais le jeu était beaucoup plus terne et les résultats moins bons. Une façon de souligner les limites du Catalan et l'excellent travail de l'Allemand.

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site.

🚨🆕 RECORD !



Le Barça version Hansi Flick a inscrit 37 buts après 11 journées de Liga, ça n’a tout simplement jamais été vu dans l’histoire de LaLiga a ce stade la compétition… Une moyenne de 3.36 buts par match !



🔥🔵🔴 pic.twitter.com/7mNv2dWXRx — 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) October 27, 2024