FC Barcelone : Flick se méfie d'Osasuna et évoque de possibles changements

Un déplacement difficile

"C'est toujours génial de gagner, peu importe que ce soit pour atteindre un record ou non. On sait que le match contre Osasuna sera difficile. Ils ont obtenu 10 points sur 12 à domicile. D’après ce que j’ai entendu, il y a une foule formidable et une ambiance géniale, et j’adore ça."

Une sacrée dynamique

"Cela a à voir avec la qualité des joueurs. Comme je l’ai dit, ces joueurs sont bien faits athlétiquement. Leur mentalité est excellente et ils s’entraînent dur. Et en ce moment, c'est génial d'être l'entraîneur de Barcelone."

Des joueurs au repos ?

"Nous allons certainement faire quelques rotations. Mais nous avons aussi besoin de personnes expérimentées comme Raphinha et Lewandowski. Nous verrons également ce qui se passera avec Inigo, qui s'est fait mal lors du dernier match. Nous verrons ce qui se passe. Les blessés ? Pour de Jong, ce que je vois à l’entraînement est très bon. Gavi est également en bonne forme. Ils augmentent le rythme. Ils peuvent nous aider."

Flick sur Kounde : Tu lui dis qu'il doit se reposer ! C'est incroyable, je n'avais jamais eu ça avant. Après le match, il veut s'entraîner. J'ai dit OK, juste un traitement et il a dit non. C'est incroyable. C'est bien de voir qu'il veut s'améliorer. C'est fantastique. Cette… — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) September 27, 2024