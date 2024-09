FC Barcelone : Flick tient son premier renfort hivernal et c’est du lourd !

On n’arrête plus Hansi Flick ! Victorieux de ses sept premiers matches en Liga sur le banc du FC Barcelone, le technicien allemand visera le record de 8 succès consécutifs établi par Gerardo Martino en son temps.

« C'est toujours génial de gagner, peu importe que ce soit pour atteindre un record ou non. On sait que le match contre Osasuna sera difficile. Ils ont obtenu 10 points sur 12 à domicile. D’après ce que j’ai entendu, il y a une foule formidable et une ambiance géniale, et j’adore ça », a analysé Flick hier en conférence de presse.

En attendant, le coach du Barça se projette déjà cet hiver et sait déjà qu’il accueillera le retour d’un certain Thiago Alcantara. Selon Mundo Deportivo, celui qui fut son bref adjoint cet été reviendra bel et bien en action en janvier. À l'heure actuelle, l’ancien crack de Liverpool est rentré en Angleterre pour des raisons fiscales mais il communique toujours avec Flick et les employés par vidéo. Son retour, désiré par tous au Barça, ne fait aucun doute.

Thiago reviendra à l'action avec Barcelone en janvier.



À l'heure actuelle, il est rentré en Angleterre pour des raisons fiscales, mais il communique toujours avec Flick et les employés par vidéo, et en janvier il retournera travailler à Barcelone. @mundodeportivo — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) September 27, 2024