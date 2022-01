FC Barcelone : Frenkie de Jong livre ses vérités sur la saison en cours du Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Cette saison (2021-2022), Frenkie de Jong enregistre un bilan provisoire de 17 matches disputés en Liga pour un total de 2 passes décisives délivrées contre 2 buts inscrits. Toujours à la recherche d’un meilleur résultat et conscient d’une saison mitigée de la part du Barça, le néerlandais a dit sans détour ce qu’il pensait de la situation du club catalan. « Je pense que notre saison actuelle est un échec. Nous sommes sortis de la Ligue des champions et de la Coupe et nous sommes à 14 points du Real Madrid. C'est une saison ratée », a-t-il déclaré en dénonçant un manque de régularité. « Aujourd'hui, c'est soit très bon, soit très mauvais. »