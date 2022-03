FC Barcelone : frictions autour de Xavi, Pastore a pété les plombs et risque gros

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Le FC Barcelone de Xavi continue son petit bonhomme de chemin. En s’imposant hier sur la pelouse d’Elche (2-1), les Blaugrana ont étiré à 8 leur nombre de matches sans défaite consécutifs en ajoutant une 4e victoire dans la besace. Tout n’a pourtant pas été rose dans ce match puisque des tensions ont été remarquées en fin de rencontre.

Tout d’abord, autour des bancs de touche, où Xavi et son homologue en plus de l'attaquant Pere Milla se sont expliqués entre quatre yeux suite à des décisions arbitrales favorables au FC Barcelone. « Il ne s’est pas passé grand chose en réalité, cela était dû à la tension d’après match, s’est justifié Xavi en conférence de presse. Nous leur avons simplement demandé de tirer le ballon hors des limites, rien de plus. »

Si le coach du Barça a tenu à calmer le jeu, il sera compliqué de défendre Javier Pastore. Sur le banc, l’ancien crack du PSG a littéralement pété les plombs en insultant copieusement l’arbitre : « Fils de p*** », a-t-il ainsi été notifié par Hernandez Hernandez dans le rapport du match selon le journal catalan Sport. L’Argentin de 32 ans, entendu en ces termes par le quatrième arbitre, risque désormais quatre matches de suspension.

📺 #beINCENTER 🇪🇸

💥 Un carton rouge pour Javier Pastore sur le banc ! pic.twitter.com/GjPsavMQLz — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 6, 2022