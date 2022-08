FC Barcelone : Gérard Piqué et Shakira se livrent une nouvelle bataille

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Séparés depuis plus de deux mois après dix ans d'amour et de vie commune, Gérard Piqué (FC Barcelone) et sa pop star Shakira connaissent un divorce compliquée. Si, dans un premier temps, la bataille d'avocats s'est concentrée sur les enfants du couple Milan et Sasha (que la chanteuse va embarquer dans sa nouvelle vie à Miami), ce sont désormais les biens matériels du couple qui sont sujets à bataille.

Piqué et Shakira veulent garder le jet privé

Si Gérard Piqué va garder le domicile conjugal de Barcelone, Prensa Libre nous apprend que Shakira – comme le défenseur espagnol – n'ont l'intention de renoncer à leur jet privé. Selon le journaliste Juan Carlos Ortega, Piqué comme Shakira sont attachés à cet avion (un «Learjet 60XR») d'une valeur de 20 M$ et sur lequel ils ont fait des travaux pour le mettre à leurs goûts.