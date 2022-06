FC Barcelone : Gérard Piqué serait déjà en couple avec un clone de Shakira !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Si on pensait que la brésilienne Suzy Cortez, ex-Miss BumBum, était la raison de la rupture entre Gérard Piqué (FC Barcelone) et sa chanteuse d'épouse Shakira, ce serait une autre infidélité qui a causé la fin du couple le plus connu de Catalogne.

Alors qu'il s'est cantonné à des échanges de messages avec la bombe latine, le défenseur du Barça serait en réalité allé plus loin avec une autre femme. Présentée par les médias ibériques comme le sosie de Shakira, cette « Mademoiselle C. » serait une étudiante espagnole « âgée d'une vingtaine d'années, hôtesse d'accueil dans plusieurs évènements ». L'émission de Telecinco Salvame a même dressé son portrait-robot.

📸 La presunta nueva novia de Gerard Piqué, según el retrato que ha hecho #Sálvame a partir de sus fotos.



“Muy parecida a Shakira”, dicen de la chica de 22 años, con más detalles de su identidad y su nombre.#yoveosálvame #Pique #piqueshakira @NiusDiario https://t.co/0cBYijjngf pic.twitter.com/gYof8YN5cb — Que no salga de aquí (@quenosalga) June 7, 2022

D'après El Periodico, c'est suite à cette rencontre avec cette mystérieuse jeune femme que Gérard Piqué aurait quitté le domicile conjugal qu'il partageait avec Shakira pour reprendre son ancien appartement dans le centre de Barcelone...

Mademoiselle C., la mystérieuse copine de Piqué On en sait plus sur celle qui est à l'origine de la rupture entre Gérard Piqué et Shakira. Même si la brésilienne Susy Cortez (Miss BumBum) s'est mise en scène, ce n'est pas elle dont il s'agit !

Alexandre Corboz

Rédacteur