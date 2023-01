FC Barcelone : Alba, Pedri, Busquets... Gérone a prouvé que Xavi n'a pas de plan B

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Trois jours après une furieuse bataille contre la Real Sociedad (1-0) en quarts de finale de la Coupe du Roi, Xavi avait décidé de préserver quelques titulaires pour le match à Gérone, le dernier de la phase aller de la Liga. Si son équipe s'est imposée (1-0), confirmant son sacre de championne d'automne et prenant provisoirement six points d'avance sur le Real Madrid, l'entraîneur blaugrana a surtout appris ce samedi qu'il n'avait pas de plan B. Car ce sont bien ses titulaires habituels qui lui ont offert la victoire face à un adversaire très accrocheur et qui a failli égaliser en fin de match.

Sur le but, inscrit à la 61e minute par un Pedri (qui jouait son 100e match avec le club) entré en première période à la place d'un Ousmane Dembélé blessé, c'est Jordi Alba qui est à la passe décisive. Le latéral gauche était remplaçant au coup d'envoi. Mais Marcos Alonso n'ayant pas donné satisfaction, Xavi a fait entrer son ancien coéquipier à la pause. Parmi les remplaçants habituels titulaires qui ont déçu, on parlera une nouvelle fois de Raphinha, tellement maladroit dans le dernier geste, mais aussi Ansu Fati, pas fait pour évoluer en pointe. En revanche, Sergio Busquets a été rayonnant et a justifié la prolongation réclamée par son coach. Un coach qui doit prier pour que Dembélé ne soit pas blessé pour longtemps ou que Robert Lewandowski ne sera pas de nouveau suspendu prochainement car il n'a vraiment pas de remplaçants à la hauteur...