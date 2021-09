FC Barcelone, Girondins : pessimisme autour de la blessure de Martin Braithwaite

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Martin Braithwaite ne sera pas présent demain pour le premier match de Ligue des champions du FC Barcelone cette saison, contre le Bayern Munich. Et pour cause. Le Danois s'était blessé contre Getafe juste avant la trêve internationale et les dernières nouvelles ne sont pas très rassurantes car il a rechuté dimanche, à l'entraînement.

Année 2021 terminée

Le Barça annonce, ce lundi, que l'ancien joueur de Toulouse et Bordeaux va se faire opérer du genou gauche. La durée de son absence est estimée entre trois et quatre mois. On ne devrait donc pas revoir Braithwaite sur les terrains en 2021...

[COMMUNIQUÉ MÉDICAL 📝] @MartinBraith subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours.



Plus d'infos 👉 https://t.co/T1m957i9GQ pic.twitter.com/tiNg5H1KyH — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) September 13, 2021