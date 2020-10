FC Barcelone : Griezmann a envoyé un message fort à Koeman et Messi

Antoine Griezmann doit vraiment se sentir maudit au FC Barcelone. La saison passée, que ce soit Ernesto Valverde ou Quique Setién, aucun des deux entraîneurs qui se sont succédés sur le banc catalan n'a voulu changer le traditionnel 4-3-3 catalan pour exploiter au mieux ses qualités. Résultat : le champion du monde a erré comme une âme en peine sur l'aile gauche. Cet été, Ronald Koeman a débarqué avec une idée en tête : jouer en 4-2-3-1 afin d'exploiter au mieux les qualités de tout le monde en attaque. Du coup, Fati joue, Coutinho s'épanouit enfin, Messi a plus d'espaces… mais Griezmann, aligné en pointe, joue les utilités.

Il doit jouer au poste de Coutinho

Du coup, c'est avec un certain intérêt que les médias espagnols ont suivi la semaine internationale de l'ancien joueur de l'Atlético Madrid. Lorsqu'il a ouvert le score en Croatie (2-1) hier d'une puissante volée sous la barre, tous les grands quotidiens ibériques se sont enflammés sur les réseaux sociaux. Enfin, Griezmann montre ce génie qu'on lui connaissait à la Real Sociedad ou chez les Colchoneros. Mais pourquoi n'en fait-il pas de même en Catalogne ?

Tout est une question de placement, bien sûr ! Ce jeudi, Sport rappelle que 20 des 33 buts d'Antoine Griezmann en équipe de France et 18 de ses 24 passes décisives ont été réalisés alors qu'il jouait en meneur de jeu ou en deuxième attaquant. Etre exilé sur un côté ne lui réussit pas, pas plus que de jouer seul en pointe. Si Ronald Koeman a saisi le message, il doit mettre le Français à la place de Coutinho, en numéro 10. Au plus près de Messi pour une entente que tout le monde attend mais que personne n'a encore vue…