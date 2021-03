FC Barcelone : Griezmann a fait oublier Suarez à Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Et si le principal problème d'Antoine Griezmann au FC Barcelone était Luis Suarez et non Lionel Messi, comme annoncé au départ. Le Français et l'Argentin ne semblaient pas compatibles, les deux aimant avoir le ballon dans les pieds, les deux préférant être à l'élaboration du jeu avant de se projeter dans la surface. Après une saison 2019/20 catastrophique, Griezmann semblait devoir attendre que La Pulga s'en aille. Mais c'est finalement Suarez qui s'en est allé et tout va mieux pour lui !

Ils font mieux que Suarez à l'Atlético

La preuve, El Mundo Deportivo constate qu'il n'y a pas meilleure doublette en Espagne ! Le Français et l'Argentin ont marqué 28 buts et délivré 15 passes décisives. C'est mieux que le duo de l'Atlético Madrid composé de Luis Suarez et Marcos Llorente (27/10) et celui de la Real Sociedad, qu'ils affrontent ce soir, Mikel Oyarzabal-Alexander Isak (22/8). Et le Real Madrid ? Karim Benzema, 17 buts depuis son doublé hier à Vigo, n'a pas de partenaire à sa hauteur.

La pole position de Messi et Griezmann prouve que Ronald Koeman a su créer quelque chose de fort entre eux, qu'il ne tient qu'à l'Argentin de perpétuer en prolongeant son contrat en Catalogne…