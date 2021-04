FC Barcelone : Griezmann diminué pour le Clasico ?

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Antoine Griezmann est d'une précision chirurgicale balle au pied, tout le monde le sait. Mais on apprend ce jeudi 8 avril qu'il l'est également dans la conception d'enfants et que sa femme, Erika Choperena, l'est tout autant pour les accouchements. En effet, le couple vient d'avoir son troisième bébé, une petite Alba, qui est née le même jour que les deux premiers, Mia et Amaro ! Le 8 avril, ça renvoie la conception au mois de juillet précédent, soit en pleines vacances pour un football international de sa trempe.

Le champion du monde était évidemment absent de l'entraînement collectif du Barça ce jeudi, qui a vu Gerard Piqué reprendre avec le groupe. Le quotidien Sport explique que Griezmann sera de retour dès demain et qu'il sera dans le groupe convoqué par Ronald Koeman pour le choc de samedi soir sur la pelouse du Real Madrid. Mais dans quel état de fatigue ?