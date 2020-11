FC Barcelone : Griezmann, un golazo et un coup de pouce pour éteindre l’incendie avec Messi

Le FC Barcelone est en train de grappiller son retard sur le Real Madrid à vitesse grand V. Après la défaite surprise des Merengue hier à domicile contre Alavés (1-2), les hommes de Ronald Koeman ne pointent plus qu’à trois unités de leur grand rival et neuf de la Real Sociedad, leader de Liga après 11 journées.

[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] 🇪🇸 Barcelone

💥💥 Et BAMMM !! 💥💥

☄️Antoine Griezmann régale d'un énorme golazo 🤩👌https://t.co/GPvYJAtXCR — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 29, 2020

Avec sa prestation du jour contre l'Osasuna Pampelune (4-0), le Barça peut néanmoins recommencer à regarder les sommets. Antoine Griezmann, notamment, a sorti une prestation digne de son statut de champion du monde. Évidemment, son but sublime est pour beaucoup dans cette appréciation. Mais c’est surtout son rendement du début à la fin qui a fait plaisir à voir. Au four et au moulin, toujours dans le sens du jeu et performant dans le repli, Griezmann a réalisé un match plein en y ajoutant une passe décisive pour Philippe Coutinho.

Koeman l’avait il est vrai placé dans des conditions favorables, juste derrière Martin Braithwaite dans un rôle qu’il apprécie un cran en dessous d’un véritable attaquant de pointe. Dans cette configuration, proche de celle de l’équipe de France, Griezmann a rayonné. Messi a été moins décisif mais a inscrit le but du 4-0, comme pour mieux éteindre la polémique née entre eux ces derniers mois.