FC Barcelone : grosse inquiétude pour Ansu Fati

Le Barça se reconstruit depuis quelques mois avec Xavi comme architecte. Pour un projet de long terme il peut s’appuyer sur un jeune crack à chaque ligne : Araujo en défense, Pedri au milieu, et surtout, Ansu Fati en attaque.

Le Barça a centré une grande partie de son projet sur son jeune ailier lancé en Liga à 16 ans. Cette saison, Fati n’a pas pu porter le Barça qui comptait sur lui en accumulant les blessures, disputant seulement 14 matches. Cette situation est devenue extrêmement préoccupante puisque comme le révèle Sport via le journaliste Achraf Ben Ayad, Fati a perdu de ses capacités physiques pendant ses périodes d’absence.

Fati aurait dû être opéré

Des batteries de tests ont été effectuées par le staff médical et sportif du FC Barcelone et ont révélé qu’Ansu Fati en vitesse, en explosivité, en résistance, et en puissance comparé aux résultats obtenus avant ses blessures. Le board du Barça craint que le choix d’éviter l’opération fut une erreur irréparable et que l’international espagnol ne retrouve jamais ces capacités qui faisaient de lui ce joueur capable de faire les différences à lui seul en attaque.

Heureusement le sens du but et la vision du jeune prodige sont restées intactes, en témoignent les 6 buts de Fati en seulement 530 minutes jouées cette saison. Malgré les inquiétudes Xavi compte sur lui comme un titulaire indiscutable la saison prochaine mais obtenir Lewandowski devient maintenant indispensable pour les Blaugranas.

بخصوص انسو فاتي : الفكرة الموجودة داخل برشلونة: كان يجب عليه اجراء العملية الجراحية، ارتكب خطأ كبيرا 🚨 — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) June 18, 2022

Pour résumer Le FC Barcelone inquiet pour Ansu Fati après que des tests démontrent qu'il a perdu de ses capacités physiques depuis ses enchaînements de blessures. Achraf Ben Ayad ainsi que le quotidien catalan Sport dévoilent que le club pense qu'il a fait une grave erreur en ne se faisant pas opérer et craint qu'il ne retrouve jamais son niveau à 100%

Yann Noailles

Rédacteur