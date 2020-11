FC Barcelone : Guardiola a dit non, Font va devoir trouver un autre plan pour Messi

Josep Maria Bartomeu ayant démissionné de son poste de président du FC Barcelone, des élections vont prochainement être organisées pour élire un nouveau boss. Parmi les favoris figure le nom de Victor Font, lequel a déjà avancé parmi ses promesses électorales, sa volonté de faire revenir les grands anciens, citant le nom de Pep Guardiola.

Comme tous les candidats, Font veut remporter la bataille pour Lionel Messi et pense pouvoir le faire en faisant revenir des gens qui ont compté pour l'Argentin. Parmi ses priorités : Pep Guardiola, actuellement en poste à Manchester City.

« Ma période comme entraîneur de Barcelone est terminée »

A l'issue de la victoire des Citizens sur la pelouse de Sheffield United (1-0), le technicien catalan a douché le présidentiable blaugrana : « Je l’ai dit à de nombreuses reprises, ma période comme entraîneur de Barcelone est terminée. Je pense que dans la vie, on ne doit faire les choses qu’une fois. Il y a des gens incroyables qui peuvent occuper le poste, comme en ce moment, par exemple, Ronald Koeman est un excellent entraîneur. C’est fini ».

Pour autant, en tant que Socios, Guardiola souhaite le meilleur au Barça : « J’y retournerai à ma place (dans les tribunes) pour voir un match. Maintenant il va y avoir des élections à Barcelone. Espérons qu’ils pourront choisir le bon conseil d’administration pour maintenir ce club incroyable de Barcelone au plus haut niveau (…) Je suis ravi d’être à Manchester et j’espère que je ferai du bon travail cette saison pour rester plus longtemps ».