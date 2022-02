FC Barcelone : Koeman a trouvé un illustre soutien après son échec au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Ruud Gullit est un monument du football. L’ancien milieu de terrain néerlandais est désormais entraîneur depuis quelques années. Au cours d’une interview pour Marca, il vole au secours de son ancien coéquipier dont le passage au FC Barcelone, en tant qu’entraîneur, n’a pas été une réussite.

En effet, Gullit ne comprend pas la justification du licenciement de Ronald Koeman : « Je pense que c'était injuste. Nous savons tous ce qui se passe avec les élections dans les clubs en Espagne. Chaque nouveau président veut apporter sa touche. Au moment où il y a eu un changement de président, on savait déjà que Koeman n'avait plus aucune chance. Ça allait arriver et c'est arrivé. Je pense que c'était injuste parce que depuis qu'il est parti, peu de choses ont changé. Barcelone est dans une période de transition. J'espère que les supporters sauront reconnaître le travail d'un entraîneur qui a renoncé à tout pour être à Barcelone, mais qui est venu au mauvais moment ».

📆 27 octobre 2020 : Bartomeu démissionne de la présidence du FC Barcelone.



📆 27 octobre 2021 : Koeman est licencié.



🥶 pic.twitter.com/wXimcKR5Sm — Actu Foot (@ActuFoot_) October 27, 2021