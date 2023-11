FC Barcelone : insulté, Piqué a rempli les poches de Shakira !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Shakira ne doit pas totalement regretter son divorce d’avec Gerard Piqué. Ces derniers mois, sa notoriété a considérablement augmenté grâce à ses plus récents singles, où elle a transmis plusieurs messages adressés à son ex-partenaire, suite à leur séparation. La trilogie de singles composée de « Te Felicito », « Monotonía » et « Session 53 », dans laquelle Shakira se lâche sur l’ancien défenseur du FC Barcelone, a en effet contribué de manière significative à ses revenus.

Shakira doit payer 7 M€ mais...

Selon Forbes, le morceau, avec Bizarrap a généré plus de 350 000 $ sur YouTube et 2 615 000 millions de dollars sur Spotify ! Sa chanson « Te Felicito », avec Rauw Alejandro a récolté environ 13 millions, tandis que « Monotonía », avec Ozuna, a atteint près de 5 millions. Les piques de Shakira envers Piqué ont également été l'un des sujets les plus abordés sur les réseaux sociaux l'année dernière, avec des milliers de « mèmes » ou de blagues à ce sujet, ce qui a encore plus alimenté les reproductions de chansons.

🇪🇸 Accusée de fraude fiscale, Shakira va payer une amende de plus de 7 millions d'euros 👇 pic.twitter.com/G5yPnDm9Xp — BFMTV (@BFMTV) November 20, 2023

