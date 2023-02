FC Barcelone : Javier Tebas n'en a pas fini avec la prolongation de Gavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

La semaine dernière, le FC Barcelone a reçu une bonne nouvelle sous la forme de la validation de la prolongation de Gavi par un tribunal espagnol. Au départ, la Liga avait refusé ce nouveau contrat au motif qu'il était accompagné d'une augmentation salariale et que les Blaugranas n'ont aucune marge de manœuvre à ce niveau. Mais la justice en a décidé autrement. Ce qui est inacceptable pour Javier Tebas.

Lors d'un événement à Merida ce mercredi, le patron de la LFP a déclaré : "C'est une mesure très précautionneuse et inédite, ce qui implique qu'ils l'ont décrétée sans écouter notre position. Nous pensons que le Barça a tort et nous allons faire appel". Une mauvaise nouvelle pour le club catalan, qui continue d'être dans le rouge financièrement au regard du fairplay financier espagnol. A tel point qu'il pourrait être limité dans son recrutement cet été. Et, donc, qu'il devra reprendre à zéro la prolongation de Gavi...