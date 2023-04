FC Barcelone : Joan Laporta dérape à nouveau et dénonce un complot contre le Barça !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Alors que le FC Barcelone est dans l'oeil de la justice espagnole mais également de l'UEFA, Joan Laporta garde une ligne de conduite claire dans le « cas Negreira ». Cette affaire au nom d'un ancien numéro 2 de l'arbitrage espagnol, payé par le FC Barcelone pendant de longues années pour des missions diverses restantes à éclaircir.

Plutôt que de se taire et d'attendre les résultats de l'enquête, le président du Barça a poursuivi sur sa théorie du complot : «Ils n’ont rien et la seule chose qu’ils ont voulu faire, c’est porter atteinte à notre réputation et à notre honneur. On ne joue pas avec les sentiments du Barça. C’est 123 ans de valeurs, d’engagement, de responsabilité, d’honnêteté et de fair-play, parce que c’est ainsi que nous concevons le football, le sport et la vie».

« Nous allons défendre le Barça jusqu'à la dernière goutte de notre sang »

Aux groupes de supporters, l'avocat Laporta a demandé de « maintenir l'unité pour défendre le blason » : «Nous allons défendre le Barça jusqu’à la dernière goutte de notre sang. Le Barça sera toujours le vôtre et le sentiment barcelonais ne peut être ni acheté ni vendu. Et il n’est pas non plus sali par les attaques très graves contre notre blason que nous avons vues ces derniers temps et qui n’ont rien à voir avec la réalité. Le Barça a toujours gagné sur le terrain grâce à l’effort, au talent, à la qualité et à l’engagement des joueurs et à aucun moment nous ne sommes entrés dans une dynamique qui ferait croire que nous l’avons fait. Ce qu’ils font est très laid. Ce qu’ils font avec cette campagne de dénigrement de la réputation de notre club n’est pas une coïncidence».

Bien évidemment, comme dans toutes les théories du complot, l'ennemi n'est pas mentionné. De toute façon, l'ennemi est bien connu : c'est tous les autres (et pas seulement le Real Madrid!). Heureusement que le ridicule ne tue pas...