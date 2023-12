FC Barcelone : Joao Felix se venge de l’Atlético, le Barça enlève le choc !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Comptant sept points de retard sur le Real Madrid et Girone, respectivement vainqueurs de Grenade (2-0) et Valence (2-1) plus tôt lors de cette 15ème journée, le FC Barcelone n’avait déjà plus le droit à l’erreur ce dimanche dans son choc pour la Ligue des Champions face à l’Atlético Madrid.

Joao Felix marque et célèbre…

Comme en Coupe d’Europe face à Porto, le Barça a assuré dans un gros match à Montjuïc en s’imposant 1-0 … Grâce à Joao Felix, prêté par les Colchoneros. Revanchard face à un Diego Simeone, qui l’avait relégué en bout de banc, le Portugais aura été le grand bonhomme du match avec son ouverture du score d’un piqué soyeux (28’) et sa célébration très exubérante qui a dû hérisser quelques poils du côté de Madrid…

😅 Il y a ceux qui ne célèbrent pas contre leur ancien club, et il y a... João Félix qui ouvre le score pour le Barça contre l'Atlético. pic.twitter.com/GXigRMC5ZD — RMC Sport (@RMCsport) December 3, 2023

Les parades de Pena valent un but

Sur ce match, Joao Felix aurait même pu voir double sans son ancien coéquipier Jan Oblak dans les buts (43’). Rassurant dans le jeu, bien aidé par le néo-papa Frenkie de Jong, auteur d’un sauvetage précieux devant Griezmann (32’), le Barça a eu plusieurs occasions de faire le trou grâce notamment à Raphinha, dont la tentative a trouvé le poteau de l’Atlético (58’).

Parmi les bémols de ce très bon match des Blaugranas (sans doute l’un des meilleurs de la saison) : la maladresse inhabituelle de Robert Lewandowski, qui a dilapidé trois occasions franches (2’, 42’, 85’) et l’incapacité de se mettre à l’abri. Sur la fin, l’Atlético a eu plusieurs situations avec notamment un coup-franc de Memphis Depay détourné sur la transversale par Inaki Pena (80’) et un arrêt sublime de la doublure de Marc-André Ter Stegen devant De Paul (90'+3).

Podcast Men's Up Life