Qualifié avec cinq succès en autant de rencontres, le FC Barcelone tentera d'oublier ses soucis en Liga avec la réception de prestige de la Juve. Ce match est aussi l'occasion d'un revival de la rivalité historique entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Revival avorté lors du match aller où CR7 était absent pour cause de Covid.

Les canaux pour suivre Messi vs Cristiano

Pour le match entre Messi et CR7, il faudra vous brancher à 21 heures sur Téléfoot Stadium 3 ou RMC Sport Live 5. Si vous souhaitez suivre le match en streaming sur RMC Sport et directement par internet, c'est aussi possible ICI. Pour Téléfoot, c'est là que ça se passe.