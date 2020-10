FC Barcelone, Juventus : Messi a guidé le Barça, le duel avec Cristiano Ronaldo fait saliver

Marca et AS : Messi – Cristiano Ronaldo, un duel qui fait rêver

Du côté de Marca et de AS, on revient tout d'abord sur le tirage de la Ligue des champions. Si l'opposition entre le Real Madrid et l'Inter Milan promet, un autre événement vient évidemment éclipser ce duel.

La présence de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans la même poule dessine deux affrontements hors normes. C'est la première fois que les deux stars du football mondial s'affronteront à ce stade de la compétition. La double confrontation Juventus – FC Barcelone promet donc beaucoup.

Mundo Deportivo et Sport : le Barça s'en sort, Messi en leader

Les journaux catalans, de leur côté, reviennent bien évidemment sur la victoire du FC Barcelone sur la pelouse du Celta Vigo (3-0). Lionel Messi, malgré ses critiques sur son club, n'en reste pas moins le leader technique de son équipe, impliqué sur les deux derniers buts barcelonais alors que l'expulsion de Lenglet avait compliqué la tâche catalane.