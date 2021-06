FC Barcelone, Juventus : Messi et Cristiano Ronaldo ont trouvé un autre terrain pour exprimer leur rivalité

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Plus proches du début que de la fin de leur carrière, Lionel Messi (34 ans) et Cristiano Ronaldo (36 ans) ont déjà largement amorcé leur après-carrière et commencé à faire fructifier leurs économies. Les deux stars du Barça et de la Juve partagent une idée commune : investir dans la pierre … Et plus particulièrement dans le monde de l’hôtellerie de luxe.

Messi – CR7, les nouveaux rois de l’hôtellerie de luxe

Si Lionel Messi est actuellement focalisé sur la Copa America et n'a pas pris le temps de régler son avenir au FC Barcelone (ou ailleurs), l'Argentin a quand même trouvé une fenêtre de tir pour signer l'acquisition d'un cinquième hôtel du côté d'Andorre : le Casa Canut, un cinq étoiles de 31 chambres au luxe authentique. Une « institution » dans la Principauté qui va rejoindre sa chaîne d'hôtels MIM.

Hasard du calendrier, Cristiano Ronaldo a – dans le même temps – avancé sur l'un de ses gros projets : l'ouverture de son hôtel Pestana CR7 à Madrid. Retardé par la pandémie de Covid-19, l'établissement ouvrira ses portes le 7 juin. Une grande date pour l'astre portugais qui ouvre son premier établissement en Espagne après ses deux hôtels à Lisbonne et Funchal. Le nouvel hôtel comprend 168 chambres sur 10 étages, un bar-terrasse, un solarium, une salle de sport, un restaurant gastronomique et un toit avec à 360° sur Madrid.